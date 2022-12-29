Подмосковье 29 декабря 2022, 09:38 Новые индустриальные парки Подмосковья создадут около 19 тысяч рабочих мест в 2023 году

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Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье в 2023 году. Они помогут привлечь в регион свыше 40 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 19 тысяч рабочих мест. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Новые индустриальные парки откроются в Домодедове, Пушкино, Жуковском и Сергиевом Посаде.

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«Четыре новых индустриальных парка, открытых в Подмосковье в 2022 году, могут привлечь в регион более 40 миллиардов рублей инвестиций и позволят создать порядка 19 тысяч рабочих мест для жителей области. Сегодня эти площадки уже работают и привлекают резидентов», — сказала глава Мининвеста.

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Она добавила, что парки будут активно развивать форматы промышленных площадок, где инвесторы смогут быстро и без лишних хлопот начать работу.

Екатерина Зиновьева сообщила, что на территории индустриального парка «ПНК Пушкино-2» компания «Интернет Решения» уже создала свыше двух тысяч рабочих мест. Еще свыше 400 человек смогли трудоустроиться в логистической компании «Ре Трейдинг» в «ПНК Жуковский». А индустриальный парк «М-8» в Сергиевом Посаде уже привлек четырех резидентов.

Всего в Подмосковье реализуют еще 37 проектов индустриальных парков. Некоторые из них откроются в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.