Подмосковье 15 мая 2023, 09:24 Новые индустриальные парки для поддержки бизнеса откроют в Подмосковье в 2023 году

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Еще четыре индустриальных парка заработают в Подмосковье до конца года. Объем инвестиций превысит 25 миллиардов рублей, будет создано 11750 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, вместе с уже открывшимся в марте парком «Белый Раст» объем инвестиций в них превысит 27 миллиардов рублей. После реализации проектов число таких территорий достигнет 71.

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Индустриальные парки активно развиваются в Подмосковье. Они создают новые рабочие места и предлагают комфортные условия для резидентов. Более 30 из них уже заполнены на 100%, еще 43 проекта находятся в стадии реализации.

Подобрать участки для бизнеса предприниматели региона могут на инвестиционной карте Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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