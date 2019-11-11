Новые игровые площадки установили в шести детсадах Дубны

В детских садах Дубны — прибавление: на прогулочных площадках установили новое игровое оборудование на общую сумму 2 миллиона 600 тысяч рублей. Новые игровые модули смонтированы в шести детских садах.

Подарки получили воспитанники «Солнышка», «Тополька», «Светлячка», «Дюймовочки», «Золотой рыбки» и «Теремка». Работы выполнены за счет средств депутатского фонда депутата Московского областного фонда Александра Орлова.

«Традиционно, большое внимание совместно с городской администрацией уделяем детям: детским садам, школам. Порядка трех миллионов отправили с депутатского фонда на детские сады. Получили игровые комплексы, выполнены качественно. Главное, детишки довольны, есть, где поиграть», — сказал Александр Орлов, депутат Московской областной думы.

Игровые элементы уже установлены во всех садах. Заключительные работы прошли в «Дюймовочке». Отдельные игровые элементы в этом детском саду меняли пару лет назад, но большая часть так и осталась – с советских времен.

«Наше дошкольное учреждение 1962 года и, соответственно, большинство игрового оборудование этого же года. Оно износилось, в негодность пришло. Нашим деткам необходимо было игровое оборудование, чтобы они проводили прогулку радостно, и спортивно были развиты», — сказала Оксана Цыганова, заведующая детским садом «Дюймовочка».

Источник фото: телеканал «360»

В рамках работ здесь установили восемь комплексов, на каждой площадке — по одному-два элемента. Также смонтировали новую физкультурную площадку: кольца и полоса препятствий. В рамках проверки качества работ Александр Орлов встретился и с воспитанниками детских садов. Говорит, в прошлый приезд его впечатлила маленькая Пелагея, которая очень просила в подарок не новую куклу, а игру «Монополию».

«Я просто знаю, как в нее играть, у моей сестры есть точно такая же, только другая, если попал сюда, то иди в тюрьму», — сказала Пелагея Михайлова, воспитанница детского сада «Золотая рыбка».

На следующий год уже есть заявки от детских садов и школ. На эти работы планируется направить три миллиона рублей. При этом, Александр Орлов отметил, что значительная сумма в 20-м году пойдет на замену окон в седьмой школе.