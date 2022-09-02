Подмосковье 02 сентября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Петровская школа открылась после капремонта в Наро-Фоминске

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В отремонтированных и новых школах Наро-Фоминского округа отметили День знаний. 1 сентября после капитального ремонта здесь открылась Петровская школа, которая теперь будет носить имя геройски погибшего в ходе специальной военной операции на Украине Дениса Межуева.

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Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, прошла в том числе в Наро-Фоминской СОШ № 7. Школа имеет богатую историю и традиции, а новое здание она получила ровно год назад — к 1 сентября 2021 года. Стройка состоялась в рамках нацпроекта «Образование».

«Осмотрел школу — замечательная! Много интересных классов. Есть кабинеты, где проходят практические занятия. Есть зал для борьбы. В общем, школа современная, хорошая. Желаю учителям и ученикам успехов, удачи, и чтобы все получалось! Пользуясь случаем, хочу напомнить, что все мы несем ответственность за состояние окружающей среды, и об этом надо обязательно рассказывать в школах. Чтобы сделать наше Подмосковье чище, достаточно просто убирать за собой после пикника, разделять мусор, отправлять на переработку бумагу и пластик, экономить воду и электричество», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, который побывал на праздничной линейке в СОШ № 7.

Другая школа Наро-Фоминского округа — Петровская — открыла свои двери после капремонта. Это учебное заведение также имеет свою давнюю историю, и 1 сентября дети увидели ее обновленной. В 2022 году здесь провели масштабные работы в рамках программы губернатора «Образование Подмосковье».

«В День знаний в нашем округе сразу несколько важных событий. Открылись новое здание юридического колледжа, отремонтированные Апрелевская и Петровская школы. Они кардинально изменили облик и были полностью обновлены. Мы продолжаем оснащать эти школы самым современным новым оборудованием. И, безусловно, качество образования будет возрастать благодаря этим обновлениям», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

Отныне Петровская школа будет носить имя Героя России Дениса Межуева, погибшего в апреле на Украине. О его подвиге будет напоминать памятная доска, установленная у главного входа в здание.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил детей, родителей и учителей с началом учебного года.

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