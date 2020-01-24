Новые границы «Архангельского». Как изменится облик «подмосковного Версаля»

До 2021 года власти и общественники должны решить судьбу «Архангельского». Уже много лет идет спор об изменении границ усадьбы. Новый проект сегодня рассмотрели на круглом столе в Доме правительства Московской области.

Разработчики нового проекта «Архангельского» предлагают сократить парковую территорию и частично разрешить застройку. Но при этом здания не должны быть выше 12 метров и закрывать обзор на усадьбу. А еще будут установлены нормативы озеленения и запрещена вырубка.

«Такой проект необходим, поскольку есть неопределенность границ зоны охраны, есть несколько постановлений, уточняющих одно, другое, поэтому сейчас необходим документ, который более четко бы охранял эту территорию», — сказала Галина Маланичева, член Общественной палаты Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Дело в том, что спор о территории «подмосковного Версаля» ведется уже много лет. В середине 90-х часть земель передали центральному военному клиническому санаторию «Архангельское». Режимы охранных зон подкорректировали. Исторические рощи оказались в зоне регулируемой застройки. Росохранкультура и музей-усадьба подали иск о признании соглашений недействительными. В октябре 2017 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Архангельскому» присвоили статус особо ценного объекта культурного наследия. Это значит, что капитальное строительство теперь запрещено.

«Музей нуждается в возможности развития, создании общественно полезных площадей, в развитии транспортной инфраструктуры, в создании условий для возведения так необходимых площадей для размещения служб музея», — сказала Амуланга Учурова, заместитель директора ФГБУК «Государственный музей-усадьба „Архангельское“».

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники говорят — из-за запрета на капитальное строительство «Архангельское» не может развиваться. Например, на заповедной территории нельзя возвести новые билетные кассы, реставрационные комплексы, парковки и игровые площадки для посетителей с детьми. Тем более скоро возле усадьбы появится метро и нужно будет развивать транспортную инфраструктуру. Но проект пока не получил одобрения жителей.

«Мы, конечно, рады такому обсуждению. Но в таком формате быть какому-то компромиссному решению невозможно, потому что это должно быть нормальное рабочее взаимодействие органов охраны памятников, Министерства культуры и экспертов, специалистов и общественности. Форматом просто такого двухчасового заседания решить все проблемы невозможно. То есть должно быть рабочее взаимодействие», — сказал Евгений Соседов, заместитель председателя Всероссийского общества охраны памятников истории.

В проект внесут правки и в ближайшее время снова представят его на суд властей и общественников.