Подмосковье 01 августа 2023, 15:42 Новые граффити украсили скейт-площадку в Центральном городском парке Мытищ пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новый арт-объект появился в Мытищах. Яркие граффити украсили Центральный городской парк.

Граффити нарисовали местные художники. Рисунки нанесли на одну из внутренних стен скейт-площадки. В центре композиции — надпись с названием города.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве традиционных городских парков. Он отметил, что места отдыха, которые знакомы многим поколениям жителей региона, стали еще удобнее и комфортнее.

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