Подмосковье 26 апреля 2023, 17:06 Новые госзакупки на ремонт и установку оборудования для больниц опубликовали в Подмосковье ГПБОУ «Коломенский аграрный колледж имени Н.Т. Козлова»

Читать 360tv в

Еще шесть госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для капитального ремонта и поставку оборудования.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в больницы региона поставят новое эндоскопическое оборудование, ремонт проведут на дорогах в Зарайске и Дмитрове, а в Коломне приведут в порядок здание колледжа имени Козлова.

Реклама

Подробнее о закупках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».