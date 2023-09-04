04 сентября 2023, 15:57
Новые гостиницы начали строить в 3 округах Подмосковья
В этом году в Московской области начали строить три гостиницы для туристов и рабочих. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.
В Щелкове застройщик ООО «МСК-1» возводит гостиницу для сотрудников производственно-складского комплекса. В Одинцове появится гостиница для туристов.
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«Третью гостиницу намерены построить во Фрязине», — уточнили в ведомстве.
В Красногорске перестроят корпуса № 9 и 10 пансионата «Ильичево», там же построят корпус № 12.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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