Подмосковье 15 декабря 2022, 14:34 Новые гостевые дома появятся в загородном клубе «Ихтиолог» в Лотошине

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Первый этап строительства дополнительных коттеджей для размещения гостей начался на территории рыболовного клуба «Ихтиолог» в округе Лотошино. Проект выполняет индивидуальный предприниматель.

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Частное рыболовное хозяйство «Ихтиолог» основано еще в 1991 году. Сейчас это красивая большая территория с несколькими прудами, пляжем, рестораном у воды, гостевыми домиками и небольшим зоопарком с енотами, белками и кроликами. Клуб специализируется на отдыхе для всей семьи и планирует расширить свой номерной фонд.

Инвестор построит пять одноэтажных домиков общей площадью 1122 квадратных метра. Каждый коттедж будет оборудован удобной мебелью и современной техникой. Окончание работ запланировано на третий квартал 2023 года.

Гости «Ихтиолога» смогут отдохнуть в окружении чистейшей природы дальнего Подмосковья, остановиться в новых уютных номерах, воспользоваться катком, прокатом лыж и тюбингов, а также инвентарем для зимней и летней рыбалки и охоты.

Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области. Проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья.

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