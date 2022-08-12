Новые газопроводы протянутся на 300 километров в Подмосковье к концу года

Мособлгаз на текущий момент проводит строительство новых газораспределительных сетей в 50 населенных пунктах Московской области по губернаторской программе Андрея Воробьева «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Это те населенные пункты, в которых ранее не было газопровода-источника.

Только с начала текущего года было построено более 70 километров газопровода, появилась возможность газифицировать дома более тысячи жителей Подмосковья. До конца 2022-го года собираются построить еще 300 километров новых газопроводов, таким образом, к голубому топливу смогут подключиться еще 9,6 тысячи жителей. Наличие газопровода-источника в населенном пункте обязательно для включения дома в президентский проект социальной газификации.

«Реализация губернаторской программы газификации — важнейшее направление деятельности Мособлгаза. В прошлом году был снижен критерий постоянно зарегистрированных жителей для включения населенного пункта в программу со 100 до 30 человек, что позволит газифицировать удаленные малонаселенные пункты Подмосковья. В этом году предприятие подключит к газу 50 населенных пунктов», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы включить населенный пункт в программу, нужно обратиться в Министерство энергетики Подмосковья с ходатайством и документом, который подтверждает количество зарегистрированных жителей — их должно быть от 30 человек и более. При этом максимальный лимит капитальных затрат на одного жителя не должен быть выше, чем 250 тысяч рублей.