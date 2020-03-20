Новые функции появились в приложении Системы-112 Подмосковья

«Теперь раздел в приложении называется „Местоположение связанных контактов“. Особенно эта функция востребована среди родителей, которые могут контролировать безопасность своих детей», — пояснили в пресс-службе.

Теперь пользователи могут составлять маршрут до местоположения отслеживаемого контакта. Для родителей это удобно, если нужно быстро добраться до ребенка. Важно, что при построении маршрута учитывается дорожная обстановка.

Также разработали оповещения о прекращении поступления информации о местоположении контакта и добавили текстовый ввод адреса и ввод радиуса точки отслеживания вручную.

В приложении появилась возможность добавлять связанные контакты из телефонной книги пользователя. Чтобы подключить эту функцию в приложении, нужно перейти в раздел «Местоположение связанных контактов» и указать необходимую информацию о родственниках.

Также пользователи смогут узнавать местоположение человека на интерактивной карте и установить зоны, где должен быть человек. Например, школа, спортивная секция или поликлиника. Когда человек будет в зоне или покинет ее, пользователь получит рush-уведомление.

Мобильное приложение системы-112 Подмосковья и все его функции бесплатны.