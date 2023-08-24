Подмосковье 24 августа 2023, 11:38 Новые функции появились в мобильном приложении Системы-112 Подмосковья Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Разработчики обновили мобильное приложение «112 МО». Сервис региональной службы спасения пополнился полезными функциями, которыми можно воспользоваться бесплатно.

Раньше для общения с операторами-сурдопереводчиками нужно было создать аккаунт в Skype. Теперь видеочат можно вести напрямую из обновленного мобильного приложения. Использование собственной разработки Системы-112 на российском программном обеспечении имеет преимущество перед Skype. Информация о пользователе автоматически поступает в службу спасения, фиксируется карточка происшествия, сохраняется запись разговора.

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После вызова бригады скорой помощи появилась возможность звонка для получения информации о времени прибытия, а также консультации о необходимых действиях до приезда медиков. Кнопка связи с бригадой и отслеживание местоположения на карте активируются автоматически после назначения бригады на вызов.

В приложение добавлен интерактивный помощник, который в режиме вопрос-ответ определяет возможность упрощенного оформления ДТП без участия ГИБДД.

Теперь в личном кабинете доступна информация об эвакуации автомобиля, благодаря чему можно быстро узнать его местонахождение и забрать со штрафстоянки.

Еще одна полезная функция — поиск пропавших родственников, попавших в больницу. Их данные отображаются в виде карточек с контактами медучреждения.

Приложение региональной службы спасения регулярно обновляется, чтобы каждый пользователь мог оперативно получить необходимую помощь. Это универсальный помощник как в экстренных, так и в повседневных ситуациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о полном обновлении тяжелого медицинского оборудования к 2024 году. Аналоговые флюорографы, маммографы и рентген-аппараты заменят на цифровые.

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