Новые функции появились на подмосковном «Школьном портале» для удобства учителей и учеников
«Школьный портал Московской области в новом учебном году расширил свой функционал: на платформе запущено мобильное приложение для учителей, открылась запись на родительский контроль школьного питания, проведена интеграция портала с платформой для проведения Всероссийской олимпиады школьников», — уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.
Глава ведомства отметила, что по сравнению с прошлым годом на портале стали больше отправлять сообщения. Их количество возросло в четыре раза, а объем загружаемых файлов возрос в 100 раз.
Каклюгина добавила, что портал помог детям перейти на дистанционное обучение.
«Система позволила школьникам Подмосковья продолжить учебный процесс дистанционно, оперативно получать в онлайн-режиме оценки и домашние задания, а также общаться. Мы постоянно развиваем портал», — заявила министр.
Она сказала, что вскоре на платформе появится еще два сервиса: экспертиза учительских материалов и командная работа школьников над проектами.