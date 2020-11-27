Новые функции появились на подмосковном «Школьном портале» для удобства учителей и учеников

Подмосковный «Школьный портал» активно развивается. С начала года на платформе появились новые сервисы для удобства учителей, учеников и их родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Школьный портал Московской области в новом учебном году расширил свой функционал: на платформе запущено мобильное приложение для учителей, открылась запись на родительский контроль школьного питания, проведена интеграция портала с платформой для проведения Всероссийской олимпиады школьников», — уточнила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Глава ведомства отметила, что по сравнению с прошлым годом на портале стали больше отправлять сообщения. Их количество возросло в четыре раза, а объем загружаемых файлов возрос в 100 раз.

Каклюгина добавила, что портал помог детям перейти на дистанционное обучение.

«Система позволила школьникам Подмосковья продолжить учебный процесс дистанционно, оперативно получать в онлайн-режиме оценки и домашние задания, а также общаться. Мы постоянно развиваем портал», — заявила министр.

Она сказала, что вскоре на платформе появится еще два сервиса: экспертиза учительских материалов и командная работа школьников над проектами.