Новые фонари установят в 47 городах Подмосковья. Светлее станут более 430 улиц

В 2020 году в рамках программы «Светлый город» наружное освещение появится на 433 улицах, в 50 дворах, восьми скверах, также на 48 объектах появится художественно-архитектурная подсветка.

Всего устройства наружного освещения появятся на 539 объектах в 47 муниципалитетах. Как сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в следующем году в рамках проекта «Светлый город» планируется модернизировать 13 397 светильников наружного освещения, 6 962 опор, с протяженностью 436 километров линий наружного освещения.

В шести городских округах планируется установить архитектурно-художественное освещение на 48 объектах — это городские округа Дмитровский, Зарайск, Клин, Коломенский, Сергиево-Посадский, Серпухов.

Для реализации проекта «Светлый город» в 2020 году государственной программой «Формирование современной комфортной городской среды» выделено 1,7 миллиарда рублей.

Выбор объектов для участия в программе на 2020–2022 годы осуществлялся по итогам голосования на «Доброделе», предложениям граждан. Подсветка устанавливается, чтобы снизить уровень преступности и улучшить качество городской среды.

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В Подмосковье с 2017 года реализуется проект «Светлый город», направленный на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.

В этом году работы по программе «Светлый город» запланированы в 44 муниципальных образованиях. В 26 округах работы уже завершены — это Балашиха, Богородский, Волоколамский, Воскресенск, Восход, Дмитровский, Егорьевск, Жуковский, Истра, Кашира, Котельники, Красногорск, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Можайский, Протвино, Пущино, Реутов, Рузский, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Чехов, Шатура, Электросталь, Ленинский.