Подмосковье 01 декабря 2022, 17:45 Новые фонари появились на улицах Раменского благодаря проекту «Светлый город»

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План по модернизации уличного освещения на 2022 год в рамках программы «Светлый город» выполнили в Раменском городском округе. Для комфорта и безопасности жителей установили 28 новых опор освещения, 323 светильника и провели более 11 километров линий наружного освещения.

«Проект „Светлый город“ мы реализуем в регионе шестой год. В рамках него устанавливаем новое уличное освещение не только в больших городах, но также в поселках и деревнях», — заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Так, например, в ПОИЗ «Здоровье-2» рабочего поселка Быково в текущем году установили девять опор и семь километров линий наружного освещения, а также 239 светильников. В поселке Раменской агрохимстанции появилось 50 светильников и более двух километров линий освещения.

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В рамках проекта «Светлый город» до конца текущего года новое уличное освещение появится на 164 объектах в 29 городских округах.