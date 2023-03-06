Подмосковье 06 марта 2023, 12:25 Новые фонари обойдутся Подмосковью в 1,3 миллиарда рублей Фото с сайта Московской областной думы

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Современное освещение появится в Московской области в этом году. Оно обойдется региону в 1,3 миллиарда рублей, из которых 395 миллионов выделит регион, а 920 миллионов возьмут из бюджетов муниципалитетов, сообщили в Мособлдуме.

Комитет по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству парламента Подмосковья провел выездное заседание в Химкам. Участники делегации побывали на детской площадки на улице Кирова, где установили дополнительные светильники и обрезали деревья. Во время мероприятия депутаты обсудили реализацию программы «Светлый город».

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«Наружное освещение — это важная составляющая часть комфортной городской среды. В прошлом году новое уличное освещение появилось на 159 объектах в 28 городских округах», — заявил председатель комитета Игорь Коханый.

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Нормы освещения прописаны в федеральных СанПиНах. Освещенность в центре города должна составлять не менее 10 люксов, тротуаров — не менее четырех. Более яркое освещение должно быть на остановках общественного транспорта или на детских площадках.

Если качество освещения недостаточное, любой житель Подмосковья может оставить жалобу на портале «Добродел».

Если фонари не работают на придомовой территории, то можно обратиться напрямую в управляющую компанию. Если фонарей вообще нет или их недостаточно, то заявку на их установку нужно написать в местную администрацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года. Рядом с ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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