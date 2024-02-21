Подмосковье 21 февраля 2024, 18:23 Новые флюорографы установят в больницах Подмосковья в этом году Пресс-служба Минздрава МО

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Новое оборудование продолжают закупать для медучреждений Московской области. Так, в этом году в больницах установят еще 16 флюорографов.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой, цифровые аппараты устанавливают взамен старых аналоговых.

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«Преимущества цифровой медтехники при диагностике органов грудной клетки — это максимально точное и четкое изображение и минимальная лучевая нагрузка. Всего на закупку двух флюорографов и ремонт кабинетов было направлено более 24 миллионов рублей», — подчеркнула она.

Отмечается, что с помощью нового оборудования медики смогут проводить около 50 исследований в сутки.

Напомним, что жители Подмосковья могут самостоятельно записаться на обследование. Это можно сделать по телефону 122, на портале госуслуг или через инфомат в поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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