Подмосковье 15 февраля 2023, 17:46 Новые фельдшерские пункты построят в трех городских округах Подмосковья в 2023 году

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Новые модульные ФАПы появятся в 2023 году в поселке Жуково городского округа Солнечногорск, деревнях Дор и Дубранивка, а также селе Ивашково городского округа Шаховская, в селе Спасс и деревне Ботово Волоколамского округа. Сейчас ведется проектировка объектов.

Фельдшерско-акушерские пункты площадью 200 квадратных метров рассчитаны на 36 посещений в смену. На объектах расположатся кабинет фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты. Там также появятся прививочный кабинет для взрослых и детей. При необходимости, в ФАПах будут вести приемы специалисты узкого профиля.

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Первые модульные фельдшерско-акушерские пункты в Подмосковье появились в Чеховском и Егорьевском округах.

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