Новые передвижные фельдшерские пункты с флюорографами появились в Подмосковье | 360°

Новые передвижные фельдшерские пункты с флюорографами появились в Подмосковье
Мобильные фельдшерско-акушерские пункты поступили в Ступинскую, Раменскую и Орехово-Зуевскую больницы. На их приобретение в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было потрачено более 50 миллионов рублей.
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Передвижные комплексы выезжают в села и деревни, чтобы жители отдаленных территорий могли пройти необходимое исследование рядом с домом. Все три новых мобильных ФАПа оснащены флюорографами, что позволит также проводить диагностику легких.
«С начала года мы закупили и поставили в медорганизации шесть передвижных комплексов на общую сумму более 104 миллионов рублей», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Уже скоро новые комплексы будут введены в работу. График выездов будет опубликован на сайтах медорганизаций и в социальных сетях.
«В Орехово-Зуевском округе более 160 населенных пунктов, относящихся к сельской местности, а количество жителей в них превышает 50 тысяч. Новые передвижные комплексы сделают медицину доступнее для жителей отдаленных территорий», — добавил главный врач Орехово-Зуевской больницы Сергей Бунак.
13 октября новое оборудование получила также больница в Пушкино. Здесь заработали два новых рентген-аппарата, которые установили в поликлинике № 4 и в корпусе № 1 стационара больницы. 7 октября новый маммограф получила поликлиника в Раменском, а 6 октября новые аппараты ЭКГ привезли в больницы Щелкова и Лосино-Петровского.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.