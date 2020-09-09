В Москве и Подмосковье заработали новые фандоматы. Видео

Сдать пластиковую или алюминиевую тару можно в фандоматах, установленных в магазинах X5 Retail Group. В некоторых супермаркетах работают аппараты, выдающие купоны с 15-процентной скидкой на покупку товаров бытовой химии во всех магазинах сети. Дисконт выдается в обмен на каждую сданную банку или бутылку.

В пресс-службе X5 Retail Group сообщили «Российской газете» о создании сразу нескольких пилотных проектов. Совместно с компанией Uniliverу фандоматы на три месяца были установлены в десяти магазинах. Они выдают десятипроцентные скидочные купоны на приобретение моющих и чистящих средств.

«Все эти проекты — исключительная инициатива ретейлера. Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьем для вторичной переработки и как можно меньшая — мусором на свалке», — рассказали в пресс-службе X5.

Первые фандоматы появились в Москве в феврале текущего года.