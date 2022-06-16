Новые фандоматы для сбора вторсырья установят в трех округах Подмосковья

Компания «РТ-Инвест» расширила линейку устройств для сбора пластиковых и алюминиевых отходов. Новые фандоматы смогут принимать в два раза больше вторсырья. Их установят в трех городских округах Подмосковья.

Мобильные фандоматы установлены в 23 городских округах области. Жители Подмосковья могут не только сдать отходы на переработку, но и получить взамен баллы и скидки, которые можно потратить на покупку продуктов. Новыми устройствами смогут пользоваться одновременно два человека, они смогут вместить в себя в два раза больше мусора. Появятся обновленные модели в Истринском, Рузском и Можайском округах.

Компания утверждает, что при помощи фандоматов удалось собрать уже более миллиона единиц тары. Это 28 тонн пластика и алюминия. Подмосковье может получить еще до 650 экопунктов до конца этого года.