Новые фандоматы для приема пластика установили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 30 октября 2022, 16:51 Новые фандоматы для приема пластика установили в Подмосковье

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В Подмосковье за неделю установили новые автоматы по приему пластиковой и алюминиевой тары, которую отправляют на переработку. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов. Старт проекту по сбору чистого вторичного сырья через фандоматы в 2021 году дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Фандоматы установили в «Парк Плазе», магазине «Центральный», ТК «7-я», ТД «Южный» в Электростали. Еще четыре пункта организовали в МФЦ в Балашихе (ул. Советская, д. 4), Королеве (микрорайон Первомайский, ул. Советская, д. 42), Подольске (ул. Кирова, д. 39), Климовске (ул. Заводская д. 7).

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«Московская область активно внедряет технологичные проекты по обращению с отходами. Одна из самых эффективных технологий для раздельного сбора отходов — фандоматы. Они позволят значительно увеличить часть чистого вторичного ресурса, который возвращается в хозяйственный оборот. Только за прошедшую неделю установлены фандоматы в восьми точках Подмосковья, до конца года появятся еще три таких экопункта», — сказал Владислав Мурашов.

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Еще один фандомат открыли в выходные в Котельниках — в магазине по адресу Новорязанское шоссе, 7.

Каждая сданная через фандомат пластиковая бутылка или алюминиевая банка попадает сразу на переработку, минуя контейнер и сортировку, добавил министр.

Проект по сбору чистого вторичного сырья через фандоматы стартовал в регионе в 2021 году. За сдачу тары жителям начисляют баллы на счет по мобильному номеру телефона.