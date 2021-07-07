Новые эстакады и усовершенствованные парки появились в Балашихе

Четыре эстакады построили в Балашихе за последние пять лет. Также с 2017 года в городе облагородили шесть парков. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов во время отчета об итогах своей работы за последние пять лет.

Перед жителями города он выступил в среду, 7 июля, в Доме культуры «Северный». Участниками мероприятия стали депутат Московской областной Думы Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров, сотрудники городской администрации, руководители предприятий и организаций, представители общественности.

«Один из главных вопросов, который перед нами ставили жители Балашихи — транспортная доступность. Мы смогли войти в федеральный партийный проект „Единой России“ „Безопасные дороги“, благодаря чему удалось реализовать целый комплекс мероприятий дорожного строительства», — сказал Брынцалов.

Совместно с федеральными органами власти было принято решение провести реконструкцию Горьковского шоссе стоимостью свыше 13 миллиардов рублей, добавил он.

По его словам, на Горьковском шоссе были построены три эстакады, а также три развязки и четыре пешеходных перехода. Брынцалов также отметил, что реализация такого масштабного проекта в разы улучшила транспортную ситуацию в Балашихе и разгрузила городские улицы.

Источник фото: Евгений Дудин

Еще одним важным событием, добавил председатель Московской областной Думы, стало открытие Салтыковской эстакады, которая соединила Разинское шоссе и шоссе Ильича. И, таким образом, существенно сократила время передвижения между центральной Балашихой и микрорайонами Железнодорожный и Салтыковка.

Для Балашихи все еще острыми остаются вопросы развития дорожной инфраструктуры. В будущем в городском округе планирую начать реконструкцию Носовихинского шоссе, а также участков Леоновского и Разинского шоссе.

Это позволит увеличить пропускную способность основных городских магистралей, и улучшит транспортную доступность микрорайонов, где проживает порядка 250 тысяч человек.

Также в городе с 2017 года облагородили шесть парков.

«В Подмосковье уже седьмой год действует закон „О благоустройстве в Московской области“, инициированный депутатами фракции „Единая Россия“. В нем прописаны все обязательные элементы, условия и принципы для того, чтобы каждая благоустраиваемая территория становилась по-настоящему комфортной, удобной и уютной. За прошедшие пять лет Балашиха стала одним из лидеров региона по созданию комфортной городской среды. И это стало возможным во многом благодаря инициативам наших жителей», — сказал Брынцалов во время своего выступления.

Источник фото: Ирина Зубарева

Он добавил, что за последние годы в Балашихе преобразились Пестовский парк и «Пехорка», на карте города появились общественные пространства «Заречная», «Солнечная» и Владимирский парк. Кроме того, порядок был наведен в Никольско-Архангельском парке, сквере в микрорайоне Южный и у Балашихинской хлопкопрядильной фабрики.

Впереди — благоустройство лесопарковых зон. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в области стартует программа «Парки в лесу». В рамках этой программы в 2022 году в Балашихе планируют приступить к организации зоны отдыха «Пехорка Лес» на территории 68-го квартала Озерного лесничества.