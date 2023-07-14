Подмосковье 14 июля 2023, 14:35 Новые электробусы запустили на маршрутах в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Автопарк Химок пополнили 18 электробусов марки КамАЗ. Современные машины будут обслуживать три маршрута округа.

Представители «Мосгортранса» сообщили, что новые электробусы впервые поехали в Химках и районе Куркино. Это стало возможным благодаря открытию электробусного парка «Митино».

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Электробусы — экологически чистый транспорт. Машины не используют механические тормоза и не выбрасывают в воздух токсичные вещества. Они очень удобны для маломобильных пассажиров, потому что там нет ступенек и перепадов высоты.

«За это время мы перевели с дизельных автобусов на электробусы российского производства уже восемь маршрутов. Например, 337-й и 959-й связывают Митино с районами Куркино, Северное и Южное Тушино, а также с подмосковными Химками, а ночной маршрут н12 позволяет добраться в центр Москвы после закрытия метро. В среднем за месяц вне сезона отпусков на этих маршрутах совершается около 120 тысяч поездок», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что тема дорог и транспорта всегда имеет огромное значение.

«Развязки, вылетные магистрали, в частности МЦД-3 и МЦД-4, которые открывает в конце 2023 и 2024 годов, — это все про качество жизни, про удобство, комфорт, чтобы можно было использовать общественный транспорт как альтернативу частному. Проекты активно реализуются и являются очевидными приоритетами», — отметил глава региона.

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