Еще 6 комфортных электричек появится на Казанском направлении в Подмосковье

Центральная пригородная пассажирская компания запустит шесть новых составов на Казанском направлении. Сегодня на маршрут вышел первый из них, остальные присоединятся в течение недели.

Поезда серии ЭП2Д будут ходить по пяти разным маршрутам, а шестой состав станет резервным. Позже их маршруты выйдут за пределы МЦД, рассказали в ЦППК.

Новые составы оснащены мягкими сиденьями, USB-разъемами для зарядки телефонов, системами обеззараживания воздуха, Wi-Fi и велокреплениями. В них с комфортом смогут ездить маломобильные пассажиры — поезда оснащены пандусами, креплениями для инвалидных кресел и большими туалетными комнатами.

Устаревшие поезда ЦППК меняет на новые с 2013 года. Казанское направление — шестое, на котором запустили составы ЭП2Д. Более 240 тысяч пассажиров ежедневно отправляются с его станций.

Ранее в ЦППК сообщили, что с начала года проездные абонементы купили более 500 тысяч раз в Подмосковье.