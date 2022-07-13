Новые электрические подстанции построили в Сергиевом Посаде и Талдоме

Еще четыре новые трансформаторные подстанции ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Объекты позволят повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Одна из ТП появилась в Сергиевом Посаде на улице Гражданской. На новую подстанцию будет переведено порядка 150 частных домов, расположенных на улицах Крестьянской, Садовой, Огородной, Гражданской.

В этом же городе введена в работу комплектная трансформаторная подстанция на улице Фабричной. КТП предназначена для обеспечения электроснабжения производственных складов, находящихся в данном районе.

На улице Фрунзе поселка Афанасовский (Сергиево-Посадский округ) построена подстанция с двумя трансформаторами мощностью по 400 кВА. Каждый из них заменит морально устаревшее оборудование. Новая электроустановка обеспечит безопасное электроснабжение жилых домов и зданий, распложенных на улицах Фрунзе, Санаторной, Попова, Афанасовской.

Обеспечена новой подстанцией деревня Дубки в Талдомском городском округе. До этого все жилые дома, продуктовый магазин, строительный рынок и водозаборный узел обеспечивались электроэнергией старой ТП, введенной в эксплуатацию в 1975 году. В последние годы количество потребителей увеличилось и оборудование уже не справлялось с задачами.

В 2022 году Мособлэнерго ввело в эксплуатацию уже 28 новых трансформаторных подстанций в Подмосковье. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что ремонтные и инвестиционные программы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, ежегодно выполняются в полном объеме.