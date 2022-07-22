Новые электрические подстанции появились в Щелкове и Лосино-Петровском

Две новые трансформаторные подстанции построили энергетики Щелковского филиала Мособлэнерго. Объекты смогут обеспечить электричеством более 250 домов.

В районе улицы Железнодорожной в Монино (округ Щелково) построена подстанция мощностью 160 кВА взамен менее мощной. К новому объекту уже подключено около 45 участков. В Лосино-Петровском на территории бывшей птицефабрики построена трансформаторная подстанция мощностью 250 кВА. От объекта запитано 15 абонентов.

Обе подстанции построены в рамках инвестиционной программы, реализуемой Щелковским филиалом компании Мособлэнерго. Специалисты работали по заявкам на технологическое присоединение от жителей, чьи дома возведены в Лосино-Петровском (около бывшей птицефабрики) и в поселке Монино (на улицах Озерная, Карьерная и Железнодорожном проезде).

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для новых технологических присоединений.