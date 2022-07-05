Новые электрические подстанции открыли в 3 округах Подмосковья

«Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию три новые подстанции. Они находятся в Истре, Клину и красногорской деревне Степановское. Присоединение к сетям проводилось по заявкам местных жителей.

Подстанция на улице Дзержинского в Клину имеет мощность 320 кВА. Также там проложили 420 метров электросетей для обеспечения электричеством центра стандартизации, метрологии и испытаний.

В деревне Степановское, на улице Лесная, сторожка подстанции мощностью 250 кВА дала электричество жителям 30 домов. А в Истре, на улице Панфилова, энергией обеспечили строительный рынок. Позже к сетям подключат более 60 домов.

Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что инвестиционная программа, по которой проводились работы, должна улучшить качество обслуживания абонентов.

«Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых абонентов», — отметил Самарин.

До конца года ведомство введет в эксплуатацию более 147 МВА трансформаторной мощности в Подмосковье.

Ранее развитие электросетей в Подмосковье губернатор Андрей Воробьев обсудил с главой «Россетей» Андреем Рюминым.