Новые электрические подстанции для коттеджного поселка построили в Раменском | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 12:55 Новые электрические подстанции для коттеджного поселка построили в Раменском

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В Подмосковье продолжают улучшать электроснабжение. Там недавно ввели в эксплуатацию 4 новые трансформаторные подстанции, чтобы обеспечить электроснабжение нового коттеджного поселка неподалеку от деревни Бахтеево в Раменском. Подстанции появились на тех участках, которые нужны для застройки частных домовладений. Как только там будут появляться новые здания, они сразу же будут подключаться к энергообъектам.

Всего в новом коттеджном поселке неподалеку от Бахтеево построили уже семь новых трансформаторных подстанций. Первые три из них подсоединили еще в 2021 году. В ближайшей перспективе новые объекты смогут обеспечить энергией как минимум несколько сотен зданий. В том числе, котельные и насосные станции.

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По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, в целом с 2017 года в Московской области поменялась и упростилась процедура технологического присоединения. Губернатор региона Андрей Воробьев дал поручение, чтобы все эти действия проводились в электронном формате.

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