Подмосковье 16 мая 2023, 16:21 Новые экопункты для приема вторсырья установили в Лобне

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Пять экопунктов для приема вторсырья установили в Лобне. Проект реализовала компания «РТ-Инвест» при поддержке Российского экологического оператора.

Новые экопункты установлены около дома № 10 на Шереметьевское шоссе, около домов № 47 и № 65 на улице Катюшки, около дома № 31 на улице Ленина и около дома № 8 на Промышленной улице.

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Они подключены к системе лояльности «РТ-Инвест». Сдав вторсырье, жители Лобни получат баллы, которые можно потратить на покупку еды, электронных книг или аренду автомобиля.

Каждый такой аппарат за день может принять на утилизацию более 20 килограммов вторсырья: до 450 алюминиевых банок и 500 пластиковых бутылок.

«Все собранное вторсырье будет направлено на переработку. <…> Собираемые вторичные ресурсы являются чистейшим сырьем и направляются на производство новых товаров. Например, тары под напитки, пластиковой посуды или строительных материалов», — рассказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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