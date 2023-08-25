Подмосковье 25 августа 2023, 11:38 Новые дорожные знаки установили вблизи школ в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Школы Солнечногорска готовятся к началу нового учебного года. Так, вблизи учебных заведений установили 28 дорожных знаков «Дети», «Ограничение максимальной скорости» и «Пешеходный переход». Также обновили пять километров линейной разметки и разметки на пешеходных переходах.

«Крайне важно, чтобы вблизи школ и детских садов были установлены необходимые дорожные знаки и обновлена разметка. Маршруты детей в образовательные и дошкольные учреждения должны быть безопасными. Со стороны депутатов регулярно проводим мониторинг нормативного состояния улично-дорожной сети», — рассказала депутат городского округа Солнечногорск Наталья Никитина.

Начиная с сентября, на маршруты Подмосковья выйдет 4,3 тысячи школьных автобусов. Из них 17 будут работать в Солнечногорске. В этом году округ закупил четыре новые пассажирские газели.

Все школьные автобусы проверили сотрудники Госавтоинспекции и Министерства транспорта Московской области. Особое внимание уделили их техническому состоянию. Специалисты оценили исправность тормозной и рулевой систем, световых приборов и ремней безопасности. Все автобусы готовы к учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты трех детей на акции «Шар желаний».

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