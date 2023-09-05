Подмосковье 05 сентября 2023, 10:53 Новые дорожные знаки установили в 28 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Свыше восьми тысяч знаков направления поворота установили на дорогах Подмосковья. Работы провели в 28 округах для снижения аварийности.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, знаки помогают водителям ориентироваться на участках с крутыми поворотами.

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«Всего с начала года обустроили больше восьми тысяч таких знаков из 10 тысяч. Наибольший объем работ провели в Сергиево-Посадском округе, Зарайске и Кашире. Все знаки установлены непосредственно на виражах и в обязательном порядке присутствуют на поворотах с радиусом менее 30 метров», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Свыше 1,1 тысячи знаков появилось на 43 участках дорог в Сергиевом Посале, еще около 770 — в Зарайске, 750 — в Кашире. Работы также провели в Серебряных Прудах, Ступине, Чехове и других муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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