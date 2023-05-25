Подмосковье 25 мая 2023, 23:27 Новые дорожные тропы создадут в 43 городских округах Подмосковья летом Фото: ГУСТ МО / ГУСТ

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Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб с главами городских округов региона в Доме правительства. Участники собрания обсудили результаты работы коммунальщиков, определили недочеты и составили план действий на реализацию программы по созданию новых пешеходных дорог в регионе.

«Этим летом в 43 городских округах обустроят 585 „народных троп“, которые появятся в самых нужных локациях, соединив между собой важные объекты инфраструктуры. Скоро комфортнее станет ходить пешком до остановки общественного транспорта, до детского сада или поликлиники», — рассказала Аипова.

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При выборе локации для возведения троп важным критерием является наличие объектов социальной инфраструктуры поблизости в целях создания комфортного пути для горожан. В ходе реализации программы «Пешком» учитываются все пожелания и предложения.

Также министр упомянула ход первой волны ямочного ремонта, отметив положительную динамику 21 муниципалитета из 39, которые выполняют работы в рамках субсидии, выделяемой ГУСТ. Полностью справились с задачами Реутов, Мытищи, Можайский, Зарайск, Клин и Электрогорск.

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