Подмосковье 14 марта 2024, 09:58 Новые дорожные ограждения установят на путепроводе в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Капитальный ремонт путепровода продолжается в Воскресенске. Сейчас рабочие завершают установку перил на обновленной части моста.

Работы на путепроводе начались летом 2023 года, а завершатся к концу 2024-го. В рамках капремонта на мосту заменят дорожное полотно, построят новые тротуары и обновят балки пролетных строений. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Одна из полос движения уже отремонтирована, там ведется реконструкция лестниц и замена ограждений. Сейчас временно ограничен проход по служебному лестничному сходу и к кассам. После покупки билетов жителям необходимо пройти к началу моста, чтобы добраться по нему до спусков к платформам.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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