Новые дороги и развязки в Подмосковье улучшат транспортную доступность 1,5 миллиона человек в 2022 году

Только за прошлый год в Подмосковья построили 11 дорог и семь транспортных развязок. В этом году в планах — 15 объектов. Дорожная ситуация улучшится для 1,5 миллиона человек. Об этом заявил глава Минтранса Московской области Алексей Гержик на заседании регионального правительства.

«Улучшим транспортную ситуацию в восьми округах более чем для 1,5 миллиона жителей Московской области», — сказал он.

В частности, в 2022 году будет открыт первый этап Северного обхода Лобни, путепровод на Рублевском шоссе — 9 августа, к концу года завершится первый этап реконструкции Володарского шоссе.

«Большая программа. Приятно, что из года в год она увеличивается. У нас в прошлом году, по-моему, было под 30 миллиардов рублей — сейчас 45», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также Гержик напомнил о достижениях 2021 года.

«В прошлом году мы реализовали 18 объектов — 11 дорог и семь транспортных развязок, мостов, путепроводов стоимостью более 30 миллиардов рублей. Мы улучшили транспортную ситуацию в 11 городских округах почти для двух миллионов жителей Московской области», — отметил министр.

В 2021 году открыли развязку на улице Репина в Химках, развязку в Трехгорке, Афанасьевский мост в Воскресенске, развязку на Ленинградском шоссе к индустриальному парку «Есипово» в Солнечногорске, путепровод в Мытищах и так далее.