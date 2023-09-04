Подмосковье 04 сентября 2023, 14:55 Новые дороги и мосты начали строить в 14 округах Подмосковья Главгосстройнадзор МО

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Новые дороги и мосты начали строить в 14 округах Подмосковья с начала года. Там также появятся надземные пешеходные переходы и железнодорожные пути.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Дубне продолжат строительство дорожной сети района Российского центра программирования, в Красногорске появится тоннель на пересечении Путилковского шоссе и проектируемого проезда № 6411, а в Реутове возведут надземный переход в районе улицы Никольской. Разноуровневые объекты также появятся в Серпухове, Ленинском округе и Люберцах.

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