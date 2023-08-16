Подмосковье 16 августа 2023, 12:40 Новые дома в ЖК «Высокие Жаворонки» в Одинцове построят к 2024 году ГК «Гранель»

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Корпуса № 10 и 11 жилого комплекса «Высокие Жаворонки» сдадут для жителей в 2024 году. Сегодня строители продолжают работы по устройству фасада, оштукатуриванию стен и прокладке проемов для инженерных систем.

Как отметили в Министерстве жилищной политики Подмосковья, ранее проектом ЖК занимался застройщик ООО «Трансфорт», но компания не справилась с обязанностями и подала на банкротство. Ответственность перед дольщиками взяла на себя группа компаний «Гранель», вручив ключи от готовых квартир в готовых корпусах 77 гражданам.

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Также в ведомстве добавили, что жилой квартал находится вблизи заповедника, в 20 минутах ходьбы расположена железнодорожная станция Дачное. Новый инвестор проложил к ней удобную тропу для жителей, а также установил автобусную остановку возле домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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