Подмосковье 12 марта 2024, 10:15 Новые дома с подземным паркингом достроили в ЖК «Спутник» в Красногорске Группа "Самолет"

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Еще два жилых дома с подземным паркингом ввели в эксплуатацию в жилом квартале «Спутник» городского округа Красногорск. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Группа «Самолет» сдала два новых корпуса, рассчитанных на 827 апартаментов. Первый этаж секций представляет собой уютное светлое пространство с увеличенной высотой потолка. В каждом холле предусмотрены зона с мягкой мебелью, санузел и колясочная. Для ящиков корреспонденции в холлах выделены отдельные помещения. Дома третьей очереди образуют единый двор, закрытый для проезда машин и доступа посторонних людей.

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Квартал «Спутник» расположен в городском округе Красногорск, в паре километров от станций метро «Мякинино» и «Строгино».

В этом году в жилом квартале планируется завершить строительство двухуровневого общественного центра под открытым небом. Полностью реализовать масштабный проект планируется в 2029 году.

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