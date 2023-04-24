Подмосковье 24 апреля 2023, 10:52 Новые дома поставили на кадастр в шести округах Подмосковья Группа "ПИК"

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Еще 13 жилых новостроек в Подмосковье получили кадастр на прошлой неделе. Это пять многоквартирных домов и восемь таунхаусов.

Больше всего объектов получили кадастр в городском округе Подольск — это таунхаусы в ЖК «Каскад Парк». На кадастровый учет также поставили дом на 1228 квартир в ЖК «Люберцы парк» и дом на 440 квартир в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове. Номера присвоили новостройкам в жилых комплексах «Лобня Сити», «Видный город» и «Рафинад».

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