Новые дневные стационары открыли в онкодиспансере Балашихи | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:49 Новые дневные стационары открыли в онкодиспансере Балашихи

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Четыре новых стационарных отделения открыли в онкологическом диспансере Балашихи с начала года. Помещения для них предварительно полностью отремонтировали.

Все отделения — дневного пребывания.

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«Их создали по решению главного врача для улучшения качества оказания помощи. Здесь будут проходить лечение пациенты, которые не нуждаются в длительном пребывании в стационаре. Это оптимизация наших коек», — пояснил заместитель главного врача по хирургии Владимир Баланюк.

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Например, в дневном стационаре хирургических методов лечения проводят трепанобиопсию молочной железы, предстательной железы, мягких тканей, лимфоузлов. Работают с опухолями кожи и мягких тканей.

Эти малоинвазивные операции выполняют под местной анестезией. В остальных стационарах проводят лучевую терапию и химиотерапию.

Всего в Московском областном онкологическом диспансере появилось 30 новых коек дневного стационара. Пациенты проводят там по четыре часа в день.

Московский областной онкологический диспансер — ведущее лечебное учреждение Подмосковья, оказывающее химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь пациентам со злокачественными новообразованиями.