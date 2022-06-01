Новые детский сад и начальная школа появились в деревне Горки

Современный образовательный центр появился в деревне Горки в Подмосковье. Там построили детский сад и корпус начальной школы. Их разместили в одном здании. Они уже получили кадастровый номер.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что новый центр образования примет в общей сложности 400 детей.

Детский сад смогут посещать 200 ребят, а еще столько же — начальную школу. Новые помещения соединили надземным переходом.

Внутри разместили актовый, музыкальный и спортивные залы. Внутренний дворик благоустроили. Предусмотрели удобства для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Застройщик — 3-RED. Образовательный комплекс появился по адресу: Ленинский городской округ, деревня Горки, переулок 1-й Туровский, дом 1.

Накануне Дня защиты детей губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и вице-премьер России Татьяна Голикова дали старт строительству 20 школ в регионе.