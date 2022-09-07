Новые детские сады открылись в Мытищах | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 23:29 Поделиться Telegram

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Viber Новые детские сады открылись в Мытищах

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Еще три детских сада открылись в Мытищах с началом учебного года. Вокруг садов «Аленький цветочек», «Росточек» и палисадик также благоустроили территорию.

Детский сад «Аленький цветочек» полностью оправдывает свое название. Его воспитанники растут здесь в атмосфере дружбы и заботы. Помимо уникального педагогического подхода, тут есть все для комфорта детей. Оборудованный пищеблок, современная мебель, лифт для детей с ограниченными возможностями здоровья, шкаф для сушки зимних вещей и даже бассейн.

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«Это то, что сейчас для меня важно — развить в детях познавательность и интерес. Слишком они много находятся в гаджетах. Надо распахнуть им глаза в тот мир, большой, прекрасный и интересный», — отметила заведующая МБДОУ № 75 «Аленький цветочек» Юлия Никонова.

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Детский сад «Аленький цветочек» рассчитан на 290 мест, он открылся всего неделю назад, но юные воспитанники уже успели оценить все его преимущества.

Еще один детский сад, который открыл свои двери этой осенью, находится в микрорайоне Леонидовка. В рамках инвестиционного контракта подрядчики выполнили реконструкцию дошкольного учреждения и возвели пристройку на 51 место.

«Сад со всем необходимым оснащением, оборудованием для гармоничного развития детей. В нашей пристройке дополнительный музыкальный, спортивный зал построили, два групповых помещения», — сообщила заведующая МБДОУ № 53 «Росточек» Аделя Жубинская.

В саду «Росточек» оборудованы просторные игровые, оформленные в ярких тонах. Детский сад соответствует самым современным требованиям.

Еще одно дошкольное учреждение, открывшееся в Мытищах в День знаний — это палисадик на 100 мест. Он вошел в состав детского сада «Золотой ключик». Сказочная атмосфера сопровождает его воспитанников буквально на каждом шагу, волшебные герои любимых мультфильмов украшают стены садика.

«У нас замечательные группы. Они все стилизованы по разному цвету, с разным оборудованием, чтоб было детям комфортно», — отметила директор МБОУ СОШ № 14 Татьяна Тихонова.

Помимо этих трех дошкольных учреждений до конца сентября в Мытищах откроют еще два новых детских сада. Кроме того, на днях торжественно заложили капсулу на месте строительства детского сада на 320 мест в деревне Погорелки.

Строительство социальных объектов остается одной из важнейших задач для администрации городского округа Мытищи.

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