Новые детские сады почти на 300 мест открыли в Одинцове

Четыре детских сада открыли в Одинцовском округе. Это помогло создать еще почти 300 мест для ребят.

Новые дошкольные центры — это так называемые мини-сады. Они небольшого формата, но оснащены так же, как и крупные. Просто создать такие можно быстрее, а значит, ребята смогут скорее начать заниматься с воспитателями.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

Я лично сегодня проверила работу одного из садов. Пообщалась с ребятами и родителями. Помещение на первом этаже жилого дома — ребята там отдыхают, играют, обучаются, едят. Все как в традиционных садах Ирина Каклюгина.

Детские мини-сады оснащены всем необходимым. В регионе работает уже 17 таких учреждений.

«Единственное отличие — помещение под детский мини-сад располагается либо на первом этаже, либо в здании школы. А сам формат показывает эффективность: мини-сады открывают за два-три месяца, и это существенно сокращает очередность на густонаселенных территориях», — отметила Каклюгина.

До конца года в Московской области откроют 35 садов малого формата. В них создадут три тысячи мест для малышей.