Новые детские сады откроются в восьми округах Подмосковья

В Московской области в этом году уже открыли четыре детских сада. Планируется открытие еще 12 новых дошкольных учреждений в восьми округах. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Новые садики в 2022 году открылись в Мытищах, Балашихе и Электростали.

«Нам осталось в этом году открыть 12 новых детских садов. Это 2350 дополнительных мест в восьми городских округах», — сообщила Федотова.

Из 12 детских садов три еще не ввели, но они находятся в высокой степени готовности, отметила она.

«Остальные все введены, и мы сейчас ведем подготовку к открытию. Например, в марте у нас открываются два детских сада в Люберцах и Балашихе», — рассказала Федотова.

Источник фото: телеканал «360»

Воробьев, заслушав доклад, выразил надежду, что развитие системы образования в регионе продолжится на должном уровне.

«Я очень надеюсь, что наши новые объекты позволят привлечь профессиональных учителей, которые наше образование на достойном уровне и дальше будут держать, двигать вперед», — сказал губернатор.