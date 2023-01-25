Подмосковье 25 января 2023, 17:08 Новые детские площадки установят в Химках по губернаторской программе в 2023 году

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Губернаторская программа в этом году будет реализована в трех химкинских дворах, за которые жители проголосовали на подмосковном портале «Добродел». Там проведут благоустройство и установят новые детские площадки.

Согласно адресному перечню Министерства благоустройства Московской области игровые комплексы площадью по 450 квадратных метров появятся во дворе домов № 19 и № 20 в микрорайоне Планерная, а также в Химках на улице Совхозной во дворах домов № 8 и № 16.

В прошлом году детские площадки по программе губернатора установили в Химках на улицах Молодежная, Кирова, Дружбы, Библиотечная и Больничный проезд. Они рассчитаны на разные возрастные категории и отвечают современным требованиям к безопасности и оснащению.

Все комплексы имеют резиновое ударопоглащающее покрытие. Для удобства родителей на территории установлены скамейки с урнами, камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» и уличное освещение.

«Программа губернатора Андрея Юрьевича по установке детских площадок действует в регионе с 2013 года. За это время проделана очень большая работа по созданию безопасных и современных игровых комплексов для детей — построена 1421 площадка. <…> Очень важно, что программа реализуется при непосредственном участии жителей. Именно они выбирают места установки площадок. В этом году в голосовании за детские площадки приняло участие более 55 тысяч человек», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всего в 2023 году комплексное благоустройство будет проведено в 25 дворах Химок.

«Формирование комфортной городской среды невозможно без участия самих жителей. В этом году с учетом пожеланий химчан мы определили 25 дворов, в которых проведем комплексное благоустройство. По каждому адресу составим перечень работ с учетом пожеланий жителей. Отмечу, что в прошлом году мы преобразили 28 дворовых территорий, где обустроили почти 50 спортивных и детских площадок, среди которых шесть больших игровых площадок по программе губернатора», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

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