Подмосковье 18 августа 2023, 11:25 Новые детские площадки установили в Зарайске Телеканал «360»

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Четыре новые площадки построили в Зарайске этим летом. Округ полностью выполнил план на 2023 год по установке игровых комплексов.

Последнюю в этом году игровую зону открыли на Центральной улице в поселке 2-е отделение совхоза «Зарайский». Ее площадь составила 300 квадратных метров. Там разместились карусели, горки и песочница. Основание застелили прорезиненным покрытием.

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Местные жители давно хотели видеть в своем дворе детский городок: за площадку они активно голосовали на портале «Добродел». Открыл новый игровой комплекс глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

«Хотел бы поздравить вас с этой площадкой. Желаю, чтобы здесь всегда был смех, чтобы всегда была радость, чтобы мамы, бабушки приходили сюда и с удовольствием наблюдали, как дети играют, развиваются, общаются», — отметил глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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