Подмосковье 06 сентября 2023, 15:26 Новые детские площадки появятся в Истре до конца октября Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Семь новых детских площадок установят в Истре. До конца года в городском округе откроют игровые комплексы в Дедовске, Курсаково, Крючково и в деревне Максимовка.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

Большой игровой комплекс уже смонтировали напротив детского сада № 16 в поселке Первомайский. Детскую площадку оборудовали противоударным резиновым основанием, установили горки, качалки, балансиры, карусели. Все аттракционы отечественного производства и соответствуют требованиям безопасности. Специалисты предусмотрели и зону для родителей: со скамейками и урнами.

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Также площадку открыли в деревне Черная. Новое пространство рассчитано не только для активных игр детей, но и для отдыха взрослых. Прилегающую территорию озеленили, сделали освещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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