Подмосковье 17 января 2023, 14:40 Новые детские площадки появятся в Богородском округе в 2023 году в рамках губернаторской программы

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Новые игровые комплексы установят в Богородском округе в 2023 году. Всего в рамках губернаторской программы появится четыре детские площадки. Об этом на оперативном совещании сообщил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Детские площадки планируется установить в Ногинске на улице Краснослободская, а также в Старой Купавне на территории Микрорайон, на улице Ленина и на пересечении улиц Октябрьская и Большая Московская. Эту инициативу уже обсудили с жителями округа.

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Большие игровые комплексы будут занимать площадь в несколько сотен квадратных метров. Там установят игровые элементы для разных возрастов, безопасное резиновое покрытие, скамейки, урны для раздельного сбора мусора, информационные стенды и систему видеонаблюдения.

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«Детские площадки всегда очень востребованы. Это один из самых частых запросов жителей в ходе наших традиционных объездов территорий. Современные площадки — это не просто песочницы и качели. Это большие красивые комплексы, играть на которых можно и летом, и зимой», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

В округе в прошлом году установили 10 таких площадок: в сельском поселении Буньковское, в микрорайоне Фабрики, в деревнях Большое Васильево, Клюшниково и Молзино. В Ногинске — на улице Мирной и 3-ей Доможировской.

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