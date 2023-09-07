07 сентября 2023, 18:04
Новые детские площадки открыли в Одинцове по губернаторской программе
Новые детские площадки открыли в Одинцове. Игровые элементы появились на бульваре генерала Ремезова в Голицыне и на улице Михаила Кутузова в поселке ВНИИССОК.
Теперь здесь смогут проводить время дети всех возрастов. Место для размещения игрового комплекса выбирали сами жители на портале «Добродел» — локация в Голицыне набрала более 100 голосов. Они также выбирали эскиз — игровой комплекс оформили в стиле «Джунгли».
Жители домов № 7 и № 15 на улице Михаила Кутузова остановились на игровой площадке в тематике космического корабля «Буран». Родители уверены, что новый комплекс — вклад в будущее подрастающего поколения. Помимо этого, на площадках запланировали работы по установке систем освещения и видеонаблюдения, а также по озеленению прилегающих территорий.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков.Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
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