Подмосковье 07 сентября 2023, 18:04 Новые детские площадки открыли в Одинцове по губернаторской программе Телеканал «360»

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Новые детские площадки открыли в Одинцове. Игровые элементы появились на бульваре генерала Ремезова в Голицыне и на улице Михаила Кутузова в поселке ВНИИССОК.

Теперь здесь смогут проводить время дети всех возрастов. Место для размещения игрового комплекса выбирали сами жители на портале «Добродел» — локация в Голицыне набрала более 100 голосов. Они также выбирали эскиз — игровой комплекс оформили в стиле «Джунгли».

Жители домов № 7 и № 15 на улице Михаила Кутузова остановились на игровой площадке в тематике космического корабля «Буран». Родители уверены, что новый комплекс — вклад в будущее подрастающего поколения. Помимо этого, на площадках запланировали работы по установке систем освещения и видеонаблюдения, а также по озеленению прилегающих территорий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков.