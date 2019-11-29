Новые детские площадки и уборка мусора. Ход благоустройства проверили в Истре

Детский сад, игровые площадки и контейнеры для раздельного сбора мусора — эти объекты проверили в Истре. Глава городского округа Татьяна Витушева посетила места, на которые поступило наибольшее количество жалоб от жителей города.

Через тесные коридоры детского садика — сразу на цокольный этаж. Там, по словам заведующего, можно взглянуть на самую главную проблему образовательного учреждения — бассейн. С виду идеальный, однако он не эксплуатируется уже четыре года. И все из-за нарушений в системе канализации. Бассейн закрыли в надежде на восстановление. Проблема со стоками есть и в прачечной детского сада. Нечистоты стекают в отверстие в полу.

Здание старой постройки. Ремонта требует и кровля, и система вентиляции в помещении кухни. Группы в детсаду переполнены, в каждой больше 30 детей. Все кровати в спальной комнате заняты. И если начнется экстренная эвакуация из здания во время тихого часа, могут возникнуть проблемы. В МЧС уже зафиксировали пять нарушений по этому адресу.

По словам главы городского округа, проблемы решаемы. На ремонт кровли и прачечных детского сада уже выделили деньги. А после ремонта канализационных сетей запустят и бассейн. Впрочем, детей обрадовали уже сейчас — новую игровую площадку открыли в одном из дворов Истры.

Источник фото: телеканал «360»

После проведения благоустройства во дворе, появились не только площадка, но и тротуары, и парковка. В конце месяца подрядчик передаст все эксплуатирующей организации. Порядок будет зависеть и от культуры поведения местных граждан. Они уже вносят новые предложения.

Контейнерные площадки для раздельного сбора мусора — еще одна острая проблема в городе. Одну из них оборудовали накануне проверки, но вопрос переноса на другое место еще не решен. Все решится после собрания с жильцами. Ну, а несанкционированные свалки фиксирует Госадмтехнадзор.

«Безусловно, жалоб от населения поступает очень много. Мы заканчиваем работы по комплексному благоустройству дворов, буквально 30 ноября будет приемка нового двора», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Источник фото: телеканал «360»

Городской сквер меняет облик. Работы идут к концу. Уже в этом году территория полностью обновится, на темных улицах появится освещение. Более длительные и затратные проекты добавят в план на будущий год.